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Три данка Стефенса – в топ-10 моментов недели Суперлиги. ВИДЕО

Баскетбол
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Лучшее от чемпионата Украины по баскетболу

Три данка Стефенса – в топ-10 моментов недели Суперлиги. ВИДЕО
Новина українською

Официальный канал Федерации баскетбола Украины на YouTube опубликовал топ-10 лучших моментов недели в Суперлиге.

В подборке доминирует форвард Прометея Ди Джей Стефенс и его три данка и один блок-шот.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Прометей (Камянское)
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