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Три данка Стефенса – в топ-10 моментов недели Суперлиги. ВИДЕО
Лучшее от чемпионата Украины по баскетболу
Официальный канал Федерации баскетбола Украины на YouTube опубликовал топ-10 лучших моментов недели в Суперлиге.
В подборке доминирует форвард Прометея Ди Джей Стефенс и его три данка и один блок-шот.
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