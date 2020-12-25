Харден увеличил список клубов, в которых готов продолжить карьеру

The Athletic сообщает, что звезда Хьюстона Джеймс Харден добавил Бостон и Портленд в список клубов, в которых он заинтересован оказаться после обмена из Рокетс.

Ранее самый результативный баскетболист современности выразил готовность в случае обмена подписать новый контракт с Бруклином, Филадельфией, Майами и Милуоки.

Харден из-за нарушения протокола COVID-19 сорвал первый матч Хьюстона в регулярном чемпионате против Оклахомы.

Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.