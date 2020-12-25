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Мишула из Киев-Баскета – лидер сезона в Суперлиге по реализованным трехочковым

Баскетбол
(1 голосов)

Немного статистики

Мишула из Киев-Баскета – лидер сезона в Суперлиге по реализованным трехочковым
Новина українською

Защитник Киев-Баскета Александр Мишула возглавляет рейтинг самых активных снайперов Суперлиги, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Мишула первый и по количеству выброшенных трехочковых (90 бросков, 6,9 за игру), и по количеству попаданий (39, 3,0 за игру).

Что касается процента реализации, то равных нет игрокам Днепра – Анатолию Шунделю (21 из 36, 58%) и Джареду Терреллу (24 из 46, 52%). Мишула в этом рейтинге идет четвертым (39 из 90, 43%).

В текущем сезоне рекордсменом Суперлиги по количеству точных трехочковых за один матч является американский легионер БК Одесса Дилейни Блейлок (9 попаданий).

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В статье: Баскетбольная Суперлига Александр Мишула БК Киев-Баскет
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