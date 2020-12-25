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Хьюстон пытался обменять Хардена в Денвер

Баскетбол
(1 голосов)

Сделка сорвалась

Хьюстон пытался обменять Хардена в Денвер
Новина українською

Издание Denver Post узнало подробности переговоров Хьюстона и Денвера по Джеймсу Хардену. Рокетс предложили Наггетс отдать за своего франчайза перспективного форварда Майкла Портера и Гэри Харриса или Уилла Бартона для уравнения зарплат. Денвер такой вариант не устроил.

Стоит отметить, что Денвер не входит в список клубов, в которых Харден предпочитает продолжить карьеру. MVP 2018 года заинтересован в обмене в Майами, Бруклин, Филадельфию, Милуоки, Бостон или Портленд.

Джеймс Харден выступает в Хьюстоне с сезона 2012-2013. Всего в составе Рокетс американец провел 613 матчей, набирая в среднем за игру по 29,6 очка, 6,0 подбора и 7,7 передачи.

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В статье: НБА Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
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