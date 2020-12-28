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НБА: Лейкерс разбили Миннесоту, поражения Бруклина, Милуоки и Клипперс
Большой игровой день в главной баскетбольной лиге мира
Клипперс – Даллас 73:124 (13:36, 14:41, 30:27, 16:20)
Шарлотт – Бруклин 106:104 (23:22, 25:28, 34:27, 24:27)
Нью-Орлеан – Сан-Антонио 98:95 (16:18, 31:27, 32:26, 19:24)
Вашингтон – Орландо 113:120 (35:29, 25:33, 34:15, 19:43)
Кливленд – Филадельфия 118:94 (29:24, 35:26, 29:22, 25:22)
Нью-Йорк – Милуоки 130:110 (30:27, 31:18, 35:30, 34:35)
Чикаго – Голден Стэйт 128:129 (27:24, 29:36, 41:33, 31:36)
Индиана – Бостон 108:107 (19:23, 30:32, 39:28, 20:24)
Сакраменто – Финикс 100:116 (33:28, 20:28, 25:34, 22:26)
Лейкерс – Миннесота 127:91 (40:23, 27:22, 36:22, 24:24)
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