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Данк через Дюранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие моменты дня в регулярном чемпионате НБА
Официальный канал НБА на YouTube опубликовал 10 лучших моментов дня.
Хит-парад возглавил данк защитника Шарлотт Терри Розье через звездного форварда Бруклина Кевина Дюранта.
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