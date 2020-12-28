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Представлена символическая сборная первой части сезона в Суперлиге

Баскетбол
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В ней игроки пяти разных клубов

Представлена символическая сборная первой части сезона в Суперлиге
Новина українською

Официальный сайт Федерации баскетбола Украины опубликовал символическую пятерку по итогам первой части сезона в Суперлиге. В команде оказались два украинца и три легионера:

Денис Лукашов (Прометей, разыгрывающий) – 11,1 очка, 6,5 передачи 3,5 подбора в среднем за игру;

Джареде Террелл (Днепр, атакующий защитник) – 16,0 очка, 2,8 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру;

Богдан Близнюк (Киев-Баскет, легкий форвард) – 13,5 очка, 5,6 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру;

Аверейл Югба (Тернополь, тяжелый форвард) – 14,2 очка, 7,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру;

Тайрел Нельсон (Химик, центровой) – 17,8 очка, 7,5 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

С показателем 13-0 в турнирной таблице Суперлиги единолично лидирует Киев-Баскет.

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В статье: Баскетбольная Суперлига
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