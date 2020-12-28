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Клипперс проиграли с разницей в 51 очко и установили антирекорд клуба

Баскетбол
(1 голосов)

Кошмарное воскресенье для гранда НБА

Клипперс проиграли с разницей в 51 очко и установили антирекорд клуба
Новина українською

Клипперс без травмированного Кавая Леонарда в Лос-Анджелесе разгромно уступили Далласу (73:124) и обновили клубный антирекорд по крупнейшему поражению в истории.

Показательно, что Клипперс проиграли первую половину матча с разницей в 50 очков (27:77). Эта разница в счете стала крупнейшей в истории НБА с момента введения счетчика времени атаки в сезоне 1954-55.

Клипперс с показателем 2-1 занимают 8-е место в Западной конференции.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс
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