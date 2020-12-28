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Клипперс проиграли с разницей в 51 очко и установили антирекорд клуба
Кошмарное воскресенье для гранда НБА
Клипперс без травмированного Кавая Леонарда в Лос-Анджелесе разгромно уступили Далласу (73:124) и обновили клубный антирекорд по крупнейшему поражению в истории.
The Clippers just suffered their worst loss EVER!— SB Nation (@SBNation) December 27, 2020
• 48-point loss to Blazers in '94
• 49-point loss to Sonics in '94
• 50-point loss to Sonics in '88
• 51-point loss to Mavs in '20 pic.twitter.com/eZ9J9f8JBD
Показательно, что Клипперс проиграли первую половину матча с разницей в 50 очков (27:77). Эта разница в счете стала крупнейшей в истории НБА с момента введения счетчика времени атаки в сезоне 1954-55.
Клипперс с показателем 2-1 занимают 8-е место в Западной конференции.
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