Клипперс проиграли с разницей в 51 очко и установили антирекорд клуба

Клипперс без травмированного Кавая Леонарда в Лос-Анджелесе разгромно уступили Далласу (73:124) и обновили клубный антирекорд по крупнейшему поражению в истории.

The Clippers just suffered their worst loss EVER!



• 48-point loss to Blazers in '94

• 49-point loss to Sonics in '94

• 50-point loss to Sonics in '88

• 51-point loss to Mavs in '20 pic.twitter.com/eZ9J9f8JBD