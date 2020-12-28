Клипперс проиграли с разницей в 51 очко и установили антирекорд клуба

Клипперс без травмированного Кавая Леонарда в Лос-Анджелесе разгромно уступили Далласу (73:124) и обновили клубный антирекорд по крупнейшему поражению в истории.

The Clippers just suffered their worst loss EVER!



• 48-point loss to Blazers in '94

• 49-point loss to Sonics in '94

• 50-point loss to Sonics in '88

• 51-point loss to Mavs in '20 pic.twitter.com/eZ9J9f8JBD — SB Nation (@SBNation) December 27, 2020

Показательно, что Клипперс проиграли первую половину матча с разницей в 50 очков (27:77). Эта разница в счете стала крупнейшей в истории НБА с момента введения счетчика времени атаки в сезоне 1954-55.

Клипперс с показателем 2-1 занимают 8-е место в Западной конференции.