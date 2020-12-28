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Пустовой набрал 4 очка в победном матче Барселоны против Реала

Баскетбол
(1 голосов)

Неплохая игра украинца в статусном матче

Пустовой набрал 4 очка в победном матче Барселоны против Реала
Новина українською

В 16-м туре регулярного чемпионата лиги АСB Барселона нанесла Реалу первое поражение в сезоне (87:82).

Артем Пустовой получил от тренерского штаба каталонцев 13 минут. За этот отрезок центровой сборной Украины набрал 4 очка (1 из 2 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и собрал 4 подбора. С Пустовым на площадке Барселона переиграла Реал с разницей в 5 очков.

"Каждый игрок, вышедший на площадку, вносит свой вклад все больше и больше. Стоит отметить и Артема Пустового, который хорошо играет. Для него такие матчи еще более особенные. Если ты часть Барселоны – ты хозяин, но это сложно", - сказал после матча главный тренер Барселоны Шарунас Ясикявичус.

Артем Пустовой в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 10 матчей. В среднем за игру экс-центровой Химика набирает по 7,8 очка и 2,4 подбора.

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В статье: Артем Пустовой Лига АСВ
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Источник:
Basket.com.ua

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