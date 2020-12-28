Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пустовой набрал 4 очка в победном матче Барселоны против Реала
Неплохая игра украинца в статусном матче
В 16-м туре регулярного чемпионата лиги АСB Барселона нанесла Реалу первое поражение в сезоне (87:82).
Артем Пустовой получил от тренерского штаба каталонцев 13 минут. За этот отрезок центровой сборной Украины набрал 4 очка (1 из 2 с игры, 2 из 2 с линии штрафных) и собрал 4 подбора. С Пустовым на площадке Барселона переиграла Реал с разницей в 5 очков.
"Каждый игрок, вышедший на площадку, вносит свой вклад все больше и больше. Стоит отметить и Артема Пустового, который хорошо играет. Для него такие матчи еще более особенные. Если ты часть Барселоны – ты хозяин, но это сложно", - сказал после матча главный тренер Барселоны Шарунас Ясикявичус.
Артем Пустовой в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 10 матчей. В среднем за игру экс-центровой Химика набирает по 7,8 очка и 2,4 подбора.
Популярное сейчас
- Месси: Ситуация с Суаресом для меня была полным безумием
- Олег Блохин оценил шансы команды Шевченко в отборе на ЧМ-2022
- Гол Шведа, осечки Клоппа и Моуриньо, интерес к Трубину. Главные новости за 27 декабря
- Победный бросок защитника Сакраменто – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО