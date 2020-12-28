Легендарный американец из сборной Украины подпишет контракт с БК Днепр

Натурализованный американский разыгрывающий Пух Джетер в ближайшие дни подпишет контракт с действующим чемпионом Суперлиги БК Днепр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор портала Планета Баскетбол Александр Прошута.

Днепр хотел заполучить Джетера еще осенью, однако окончательно договориться о сотрудничестве клубу удалось только сейчас. К команде Дениса Журавлева американец с опытом выступлений в НБА присоединиться в начале 2021 года.

Джетер является знаковым игроком для сборной Украины. С экс-разыгрывающим Сакраменто «сине-желтые» в 2013 году заняли шестое место на Евробаскете-2013 и впервые квалифицировались на чемпионат мира. На мировом форуме в Испании Джетер в среднем за игру набирал по 15,4 очка и стал самым результативным игроком в команде Майка Фрателло.

В последний раз за сборную Украины Юджин Джетер играл в отборочном цикле на чемпионат мира 2019 года, куда украинцы отобраться не сумели.