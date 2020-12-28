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Звезда НБА на тренировке реализовал более 100 трехочковых подряд. ВИДЕО
Стефен Карри не из нашей планеты
Двукратный MVP и трехкратный чемпион НБА из Голден Стэйт Стефен Карри на тренировке выполнил 105 подряд трехочковых. Один из лучших снайперов в истории НБА на протяжении пяти минут отказывался промахиваться.
5+ minutes without a miss.— Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020
Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib
А сегодня Карри в победном матче против Чикаго (129:128) набрал 36 очков и стал третьим баскетболистом в истории НБА после Рэя Аллена и Реджи Миллера с 2500 точными трехочковыми в регулярном чемпионате.
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