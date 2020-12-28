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Звезда НБА на тренировке реализовал более 100 трехочковых подряд. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Стефен Карри не из нашей планеты

Звезда НБА на тренировке реализовал более 100 трехочковых подряд. ВИДЕО
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Двукратный MVP и трехкратный чемпион НБА из Голден Стэйт Стефен Карри на тренировке выполнил 105 подряд трехочковых. Один из лучших снайперов в истории НБА на протяжении пяти минут отказывался промахиваться.

А сегодня Карри в победном матче против Чикаго (129:128) набрал 36 очков и стал третьим баскетболистом в истории НБА после Рэя Аллена и Реджи Миллера с 2500 точными трехочковыми в регулярном чемпионате.

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В статье: НБА Стефен Карри
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