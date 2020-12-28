  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс усугубил травму и пропустит ближайший матч Лейкерс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс усугубил травму и пропустит ближайший матч Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист снова подвернул ногу

Леброн Джеймс усугубил травму и пропустит ближайший матч Лейкерс
Новина українською

Журналисты обратили внимание, что звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче с "Миннесотой Тимбервулвз" (127:91) вновь подвернул травмированный ранее голеностоп.

"Похоже, Леброн снова подвернул ногу", — пишет LakeShow Highlights в "Твиттере".

Напомним, Джеймс повредил голеностоп во второй половине матча открытия сезона НБА с принципиальными соперниками "Лос-Анджелес Клипперс". Из-за этого в общей сложности форвард провёл на паркете 28 минут. Теперь вопрос с участием Леброна в следующем матче с "Портленд Трэйл Блэйзерс", который состоится 29 декабря, предстоит решать врачам.

"Фрэнк Фогель говорит, что участие Леброна в завтрашней игре под вопросом. То же самое касается и Алекса Карузо", — сообщает обозреватель Кайл Гун в "Твиттере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...