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Леброн Джеймс усугубил травму и пропустит ближайший матч Лейкерс
Баскетболист снова подвернул ногу
Журналисты обратили внимание, что звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в матче с "Миннесотой Тимбервулвз" (127:91) вновь подвернул травмированный ранее голеностоп.
"Похоже, Леброн снова подвернул ногу", — пишет LakeShow Highlights в "Твиттере".
Напомним, Джеймс повредил голеностоп во второй половине матча открытия сезона НБА с принципиальными соперниками "Лос-Анджелес Клипперс". Из-за этого в общей сложности форвард провёл на паркете 28 минут. Теперь вопрос с участием Леброна в следующем матче с "Портленд Трэйл Блэйзерс", который состоится 29 декабря, предстоит решать врачам.
"Фрэнк Фогель говорит, что участие Леброна в завтрашней игре под вопросом. То же самое касается и Алекса Карузо", — сообщает обозреватель Кайл Гун в "Твиттере".
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