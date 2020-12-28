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Лидер Бруклина пропустит сезон из-за травмы
Динуидди получил частичный разрыв крестообразной связки
У разыгрывающего "Бруклин Нетс" Спенсера Динуидди диагностирован частичный разрыв крестообразной связки правого колена, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".
Динуидди полностью пропустит оставшуюся часть сезона-2020/2021, но, как ожидается, выздоровеет к началу следующего чемпионата. Динуидди получил травму в воскресном матче регулярного чемпионата НБА с "Шарлотт Хорнетс" (104:106).
Первоначально повреждение было диагностировано как растяжение связки колена. Дальнейшие медицинские тесты показали частичный разрыв "крестов". 27-летний Динуидди в прошлом сезоне набирал в среднем 20,6 очка и 6,8 передачи за игру. Динуидди выходил в стартовом составе в этом сезоне и стал третьей опцией команды в нападении после Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта.
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