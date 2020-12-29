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НБА: Портленд обыграл Лейкерс, Мемфис огорчил Бруклин

Баскетбол
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В главной баскетбольной лиге мира продолжается регулярный чемпионат

НБА: Портленд обыграл Лейкерс, Мемфис огорчил Бруклин
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Бруклин – Мемфис 111:116 OT (23:32, 32:22, 30:33, 21:19, 5:10)

Оклахома – Юта 109:110 (24:22, 28:27, 35:35, 22:26)

Денвер – Хьюстон 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28)

Лейкерс – Портленд 107:115 (30:22, 24:36, 31:26, 22:31)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
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