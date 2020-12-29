Лень в среду может дебютировать в Торонто

Журналист TSN Джош Левенберг в Твиттере сообщил, что главный тренер Торонто Ник Нерс планирует задействовать Алексея Леня в ближайшем матче регулярного чемпионата против Филадельфии.

У Сиксерс из-за проблем со спиной под вопросом участие в матче центрового Джоэля Эмбиида. В тренерском штабе Торонто считают, что это хороший момент, чтобы впервые в сезоне проверить готовность Леня.

На данный момент Лень в ротации Торонто занимает твердое последнее место среди центровых. Главные конкуренты украинца за игровое время солидно начали сезон – Аарон Бэйнс и Крис Буше на двоих в среднем за вечер приносят Торонто по 29,0 очка и 15,5 подбора.

Торонто – один из четырех клубов Восточной конференции, еще не побеждавших в сезоне 2020-2021.