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Зрелищный данк Гобера – момент дня в НБА. ВИДЕО
Самые яркие эпизоды очередного дня регулярного чемпионата
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов игрового дня.
Подборку возглавил данк центрового Юты Руди Гобера в матче против Оклахомы.
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