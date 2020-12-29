Мотивация по-итальянски: тренер баскетбольной команды побил игрока во время матча

Курьезный момент произошел во время матча чемпионата Италии между Пезаро и Триестой (84:74). Главный тренер Пезаро Ясмин Репеша был так недоволен действиями своего подопечного Хенри Дрелла, что прямо во время игры схватил его за волосы и ударил рукой по голове.

Своеобразные методы Репеши сработали – в решающей четверти Пезаро перехватил инициативу и выиграл матч с двухзначной разницей в счете.