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Мотивация по-итальянски: тренер баскетбольной команды побил игрока во время матча

Баскетбол
(1 голосов)

Взбодрил команду

Мотивация по-итальянски: тренер баскетбольной команды побил игрока во время матча
Новина українською

Курьезный момент произошел во время матча чемпионата Италии между Пезаро и Триестой (84:74). Главный тренер Пезаро Ясмин Репеша был так недоволен действиями своего подопечного Хенри Дрелла, что прямо во время игры схватил его за волосы и ударил рукой по голове.

Своеобразные методы Репеши сработали – в решающей четверти Пезаро перехватил инициативу и выиграл матч с двухзначной разницей в счете.

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