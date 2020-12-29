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НБА представила лучшие моменты первой недели сезона. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Лучшая баскетбольная лига мира набирает обороты

НБА представила лучшие моменты первой недели сезона. ВИДЕО
Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА опубликовал подборку лучших моментов первой недели регулярного чемпионата.

В этом ролике выделяются победные броски Бадди Хилда (Сакраменто), Джейсона Тэйтума (Бостон) и Шая Гилджеса-Александера (Оклахома).

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В статье: баскетбол НБА
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