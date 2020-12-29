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Йокич повторил невероятный рекорд НБА 1968 года
Грандиозное достижение серба
Денвер в матче регулярного чемпионата со счетом 124:111 обыграл Хьюстон, а лидер Наггетс Никола Йокич закончил игру с невероятной статистикой – за 34 минуты серб набрал 19 очков, собрал 12 подборов и отдал 18 результативных передач.
Йокич стал первым центровым в истории НБА со времен легендарного Уилта Чемберлена, которому удалось как минимум 18 раз ассистировать своим одноклубникам.
Nikola Jokic's 18 assists tonight are the most by a center since Wilt Chamberlain's 19 assists on March 19, 1968. @EliasSports pic.twitter.com/5HltME8XXW— NBA History (@NBAHistory) December 29, 2020
Также Йокич оформил 43-й трипл-дабл в карьере и повторил клубный рекорд.
Никола Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 24,0 очка, 12,0 подбора и 14,0 передачи.
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