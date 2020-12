Йокич повторил невероятный рекорд НБА 1968 года

Денвер в матче регулярного чемпионата со счетом 124:111 обыграл Хьюстон, а лидер Наггетс Никола Йокич закончил игру с невероятной статистикой – за 34 минуты серб набрал 19 очков, собрал 12 подборов и отдал 18 результативных передач.

Йокич стал первым центровым в истории НБА со времен легендарного Уилта Чемберлена, которому удалось как минимум 18 раз ассистировать своим одноклубникам.

Nikola Jokic's 18 assists tonight are the most by a center since Wilt Chamberlain's 19 assists on March 19, 1968. @EliasSports pic.twitter.com/5HltME8XXW