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Кливленд потерял своего основного игрока

Баскетбол
(1 голосов)

Лав получил травму

Кливленд потерял своего основного игрока
Новина українською

Тяжелый форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав пропустит как минимум 3-4 недели из-за растяжения мышц голени правой ноги, сообщает инсайдер The Athtletic Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Клуб уведомит об изменении статуса Лава по мере необходимости. Форвард не сможет сыграть как минимум в 12 ближайших матчах регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" стартовал в сезоне-2020/2021 с результатом 3-0. Лав был игроком стартового состава. Ожидается, что его место займет Ларри Нэнс-младший. Резервный "большой" Дин Уэйд также получит повышенные минуты в ротации на время отстутствия Лава.

Кевин Лав — единственный оставшийся в "Кавальерс", который выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году в команде во главе с Леброном Джеймсом.

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В статье: Кливленд Кавальерс Кевин Лав
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