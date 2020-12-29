Кливленд потерял своего основного игрока

Тяжелый форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав пропустит как минимум 3-4 недели из-за растяжения мышц голени правой ноги, сообщает инсайдер The Athtletic Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Клуб уведомит об изменении статуса Лава по мере необходимости. Форвард не сможет сыграть как минимум в 12 ближайших матчах регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" стартовал в сезоне-2020/2021 с результатом 3-0. Лав был игроком стартового состава. Ожидается, что его место займет Ларри Нэнс-младший. Резервный "большой" Дин Уэйд также получит повышенные минуты в ротации на время отстутствия Лава.

Кевин Лав — единственный оставшийся в "Кавальерс", который выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году в команде во главе с Леброном Джеймсом.