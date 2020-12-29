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Энди Руис: У меня никогда не было такого тренера по физической подготовке
Боксер снова готовится к выходу в ринг
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) рассказал о своих тренировках под руководством Эдди Рейносо, который также работает с чемпионом WBС и WBA в суперсреднем весе Саулем Альваресом (54-1-2, 36 КО).
Боксер отметил, что уже сбросил 9 кг.
"Я тяжело работаю, усердно готовлюсь к тому, кто там будет моим следующим оппонентом. Слава Богу, я снова на правильном пути. Но на тренировках непросто. Я ж никогда в жизни не тягал железо и у меня никогда не было такого тренера по физической подготовке.
Зато скоро будет пресс. Пришло время вернуться обратно в ринг, но для этого я должен тяжело трудиться", – сказал Руис.
Последний поединок Руис провел в декабре 2019, тогда он в реванше проиграл Энтони Джошуа.
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