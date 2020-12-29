Леброн Джеймс поздравил Наоми Осаку

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс опубликовал совместное фото с теннисисткой Наоми Осакой в "сториз" своего "инстаграма", поздравив её с получением приза лучшей спортсменки года по версии издания Associated Press.

"Когда вам поступил звонок о том, что AP выбрал вас спортивной персоной года. Поздравляю мою подругу Наоми", — написал Джеймс под снимком.

В результате голосования редакторов и авторов статей АР Осака получила 18 первых мест из 35.

Сам 35-летний Леброн стал победителем в номинации "Спортсмен года". Для Джеймса эта награда от Associated Press стала уже четвёртой за карьеру, ранее он выигрывал её в 2013, 2016 и 2018 годах. В этот раз он с небольшим перевесом обошёл квотербека "Канзас-Сити" Патрика Махоумса и чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.