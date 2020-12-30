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Михайлюк забросил два трехочковых в матче с Голден Стэйт

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец с каждым матчем теряет игровые минуты

Михайлюк забросил два трехочковых в матче с Голден Стэйт
Новина українською

Детройт в домашнем матче уступил Голден Стэйт и продлил серию поражений до четырех игр.

Святослав Михайлюк впервые вышел на площадку только после большого перерыва. Украинец отыграл почти 12 минут, за которые набрал 6 очков (2 из 4 с игры), собрал 2 подбора и сделал 1 перехват.

Детройт – Голден Стэйт 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)

В сезоне 2020-2021 Святослав Михайлюк в среднем за игру набирает по 6,3 очка и 2,3 подбора.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Детройт Пистонс
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