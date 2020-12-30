Баскетбол
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НБА: Милуоки уничтожил Майами, победы Бостона и Клипперс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Вашингтон – Чикаго 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)
Индиана – Бостон 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)
Кливленд – Нью-Йорк 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24)
Майами – Милуоки 97:144 (26:46, 25:37, 24:32, 22:29)
Оклахома – Орландо 107:118 (27:34, 29:26, 29:27, 22:31)
Сакраменто – Денвер 125:115 (32:34, 42:28, 22:38, 29:15)
Финикс – Нью-Орлеан 111:86 (31:29, 35:15, 34:17, 11:25)
Клипперс – Миннесота 124:101 (33:29, 37:21, 35:26, 19:25)
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