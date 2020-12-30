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НБА: Милуоки уничтожил Майами, победы Бостона и Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Милуоки уничтожил Майами, победы Бостона и Клипперс
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Вашингтон – Чикаго 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)

Индиана – Бостон 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)

Кливленд – Нью-Йорк 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24)

Майами – Милуоки 97:144 (26:46, 25:37, 24:32, 22:29)

Оклахома – Орландо 107:118 (27:34, 29:26, 29:27, 22:31)

Сакраменто – Денвер 125:115 (32:34, 42:28, 22:38, 29:15)

Финикс – Нью-Орлеан 111:86 (31:29, 35:15, 34:17, 11:25)

Клипперс – Миннесота 124:101 (33:29, 37:21, 35:26, 19:25)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс
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