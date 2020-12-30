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Данк центрового Миннесоты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие моменты дня в регулярном чемпионате
Официальный канал НБА на YouTube опубликовал топ-10 моментов дня.
Подборку возглавил данк центрового Миннесоты Наза Рида через звезду Клипперс Пола Джорджа.
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