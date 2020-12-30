  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Милуоки побил рекорд НБА по трехочковым
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милуоки побил рекорд НБА по трехочковым

Баскетбол
(1 голосов)

Сумасшедший матч от Бакс

Милуоки побил рекорд НБА по трехочковым
Новина українською

Накануне Милуоки в регулярном чемпионате НБА разгромил Майами (144:97).

Команда Майка Буденхольцера закончила матч с новым рекордом НБА по реализованным трехочковым – игроки Бакс забросили 29 бросков с дальней дистанции при всего 51-й попытке.

Активней остальных в историческом достижении поучаствовали Джру Холидей (6 из 10 трехочковых), Донте Дивинченцо (5 из 6) и Крис Миддлтон (4 из 5). Действующий MVP лиги Яннис Адетокумбо с трехочковой дистанции кольцо Майами сегодня не поражал.

Стоит отметить, что победа Милуоки над Майами с разницей в 47 очков стала третьей крупнейшей в истории НБА над действующим победителем конференции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Милуоки Бакс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...