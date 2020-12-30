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Милуоки побил рекорд НБА по трехочковым
Сумасшедший матч от Бакс
Накануне Милуоки в регулярном чемпионате НБА разгромил Майами (144:97).
Команда Майка Буденхольцера закончила матч с новым рекордом НБА по реализованным трехочковым – игроки Бакс забросили 29 бросков с дальней дистанции при всего 51-й попытке.
Активней остальных в историческом достижении поучаствовали Джру Холидей (6 из 10 трехочковых), Донте Дивинченцо (5 из 6) и Крис Миддлтон (4 из 5). Действующий MVP лиги Яннис Адетокумбо с трехочковой дистанции кольцо Майами сегодня не поражал.
The @Bucks set a new NBA single game threes made record! pic.twitter.com/GwdaxXY5O9— NBA (@NBA) December 30, 2020
Стоит отметить, что победа Милуоки над Майами с разницей в 47 очков стала третьей крупнейшей в истории НБА над действующим победителем конференции.
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