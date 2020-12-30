Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Мемфиса вылетел с травмой на 3-5 недель
Серьезная потеря для Медведей
Мемфис на официальном уровне сообщил, что 21-летний плеймейкер команды Джа Морант с растяжением связок голеностопного сустава второй степени выбыл из строя от 3 до 5 недель.
Морант травмировался в недавнем матче регулярного чемпионата против Бруклина. Американец покинул площадку в кресле-каталке.
Ja Morant suffered an apparent ankle injury vs. the Nets and had to be wheelchaired out of the court area. pic.twitter.com/KUySJRfZZy— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2020
Джа Морант мощно начал свой второй сезон в НБА. В среднем за игру 21-летний разыгрывающий Мемфиса набирает по 26,3 очка, 2,3 подбора и 6,3 передачи.
Популярное сейчас
- У Зидана и Флорентино нет единой концепции относительно трансферов. Это приводит к конфликтам
- Чистка в Днепре-1 и Десне, переподписание Немчанинова. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Зебры завоевывают Европу. Барселона проиграла финал гандбольной Лиги Чемпионов
- Звезда НБА на тренировке реализовал более 100 трехочковых подряд. ВИДЕО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО