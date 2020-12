Лидер Мемфиса вылетел с травмой на 3-5 недель

Мемфис на официальном уровне сообщил, что 21-летний плеймейкер команды Джа Морант с растяжением связок голеностопного сустава второй степени выбыл из строя от 3 до 5 недель.

Морант травмировался в недавнем матче регулярного чемпионата против Бруклина. Американец покинул площадку в кресле-каталке.

Ja Morant suffered an apparent ankle injury vs. the Nets and had to be wheelchaired out of the court area. pic.twitter.com/KUySJRfZZy