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Лидер Мемфиса вылетел с травмой на 3-5 недель

Баскетбол
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Серьезная потеря для Медведей

Лидер Мемфиса вылетел с травмой на 3-5 недель
Новина українською

Мемфис на официальном уровне сообщил, что 21-летний плеймейкер команды Джа Морант с растяжением связок голеностопного сустава второй степени выбыл из строя от 3 до 5 недель.

Морант травмировался в недавнем матче регулярного чемпионата против Бруклина. Американец покинул площадку в кресле-каталке.

Джа Морант мощно начал свой второй сезон в НБА. В среднем за игру 21-летний разыгрывающий Мемфиса набирает по 26,3 очка, 2,3 подбора и 6,3 передачи.

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В статье: НБА Мемфис Гриззлиз Джа Морант
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