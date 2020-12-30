Мишула признан лучшим игроком декабря в Суперлиге

Лучшего баскетболиста месяца в Суперлиге ФБУ традиционно определяла по итогам голосования болельщиков, капитанов клубов и организаторов чемпионата.

У болельщиков Александр Мишула получил 31% голосов и опередил другого защитника сборной Украины – Дениса Лукашова из Прометея (16%).

Капитаны команд Суперлиги также отдали Мишуле максимальные 5 баллов, а у организаторов чемпионата лучшим стал американский легионер Химика Тайрел Нельсон.

В итоге Мишула набрал 13 баллов, оставив позади Нельсона (7) и Лукашова (5).

Александр Мишула в декабре в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 17,0 очка и 4,0 подбора, а Киев-Баскет ушел на новогодний перерыв без единого поражения в сезоне.