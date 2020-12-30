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Шакил О'Нил считает, что Голден Стэйт не сможет выйти в плей-офф

Баскетбол
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И тут сразу же возникли споры

Шакил О'Нил считает, что Голден Стэйт не сможет выйти в плей-офф
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Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил заявил, что "Голден Стэйт Уорриорз" станет одной из команд, которые не смогут в нынешнем сезоне выйти в плей-офф. С этим мнением не согласился член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли.

"Когда Дрэймонд Грин восстановится, они вернутся в этот спор", — приводит слова Баркли Essentially Sports.

Напомним, Грин пропускает начало сезона из-за травмы стопы.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз Шакил О'Нил
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