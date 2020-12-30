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Назван лучший игрок Суперлиги в декабре
Им стал баскетболист Киев-Баскета
Защитник "Киев-Баскета" Александр Мишула признан лучшим игроком Суперлиги по итогам декабря.
В четырех матчах он в среднем набирал 17.0 очков, делал 4.0 подбора и 1.8 передачи.
Процент реализации трехочковых бросков Мишулы составил 50.0%.
Напомним, что именно он помог "Киев-Баскету" одержать четыре победы и уйти на перерыв лидером регулярного чемпионата с рекордом 13-0.
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