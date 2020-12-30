Эксперт НБА: Никто точно не ожидал, что Кливленд, Орландо и Атланта начнут сезон без поражений

Эксперт НБА Чарльз Баркли назвал команды лиги, которые смогли приятно удивить на старте сезона.

"Только три команды стали сюрпризом старта сезона. „Финикс“? Когда вы приглашаете в команду Криса Пола, вы ждёте гораздо большего. Но никто точно не ожидал, что „Кливленд“, „Орландо“ и „Атланта“ начнут сезон без поражений. Когда к Букеру и Эйтону присоединяется такой великий лидер, как Крис Пол, а потом вы приглашаете Джея Краудера, команда наверняка должна выходить в плей-офф", — приводит слова Баркли Essentially Sports.

"Финикс" в первых четырёх матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2020/2021 одержал три победы и потерпел одно поражение, проиграв 27 декабря "Сакраменто Кингз". Правда, уже 28 декабря "Финикс" взял реванш за это поражение.