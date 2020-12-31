Баскетбол
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НБА: Лейкерс обыграли Сан-Антонио, Майами взял реванш у Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Бостон – Мемфис 126:107 (31:19, 35:21, 30:31, 30:36)
Бруклин – Атланта 145:141 (38:41, 29:27, 35:36, 43:37)
Майами – Милуоки 119:108 (25:19, 26:37, 37:35, 31:17)
Даллас – Шарлотт 99:118 (29:36, 28:32, 12:30, 30:20)
Сан-Антонио – Лейкерс 107:121 (27:35, 26:28, 29:29, 25:29)
Клипперс – Портленд 128:105 (37:26, 39:31, 31:28, 21:20)
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