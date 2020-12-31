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В НБА впервые в истории главным тренером стала женщина

Баскетбол
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Пусть и волей обстоятельств

В НБА впервые в истории главным тренером стала женщина
Новина українською

Исторический момент произошел в матче регулярного чемпионата между Лейкерс и Сан-Антонио (121:107).

Когда главный тренер Сан-Антонио Грегг Попович получил удаление за два технических фола, управление над Сперс на себя взяла ассистент Бекки Хэммон. Таким образом, Хэммон стала первой женщиной, которая в НБА выступила в роли главного тренера.

"Это важный момент. Я в Сан-Антонио на протяжении 13 лет. Организация помогла мне вырасти и стать лучше", - приводит слова Хэммон ESPN.

Бекки Хэммон входит в тренерский штаб Сан-Антонио с 2014 года.

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В статье: НБА Сан-Антонио Сперс
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