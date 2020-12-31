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Сумасшедший данк ДеРозана – момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие моменты дня в главной баскетбольной лиге мира
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов дня.
На первую строку лига поставила эффектный данк звезды Сан-Антонио ДеМара ДеРозана через центрового Лейкерс.
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