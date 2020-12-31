Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд в истории НБА
Сделал себе подарок на 36-й день рождения
Лейкерс в матче регулярного чемпионата обыграли Сан-Антонио (121:107), а ЛеБрон Джеймс за 35 минут набрал 26 очков и отдал 8 результативных передач.
Джеймс в 1000-м матче подряд набрал как минимум 10 очков. Это самая продолжительная серия в истории НБА. Следом за ЛеБроном располагаются Майкл Джордан (866 матчей) и Карим Абдул-Джаббар (787).
The bucket that made LeBron James the 1st player in @NBAHistory to score 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/lh1duHvXsL— NBA (@NBA) December 31, 2020
ЛеБрон Джеймс в сезоне 2020-2021 в среднем за игру приносит Лейкерс по 23,4 очка, 7,0 подбора и 6,8 передачи.
Популярное сейчас
- Ливерпуль лидер, МЮ дышит в спину. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Шапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его в аренду
- Зрелищный данк Гобера – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро