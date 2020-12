ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд в истории НБА

Лейкерс в матче регулярного чемпионата обыграли Сан-Антонио (121:107), а ЛеБрон Джеймс за 35 минут набрал 26 очков и отдал 8 результативных передач.

Джеймс в 1000-м матче подряд набрал как минимум 10 очков. Это самая продолжительная серия в истории НБА. Следом за ЛеБроном располагаются Майкл Джордан (866 матчей) и Карим Абдул-Джаббар (787).

The bucket that made LeBron James the 1st player in @NBAHistory to score 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/lh1duHvXsL