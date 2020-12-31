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ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд в истории НБА

Баскетбол
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Сделал себе подарок на 36-й день рождения

ЛеБрон Джеймс установил уникальный рекорд в истории НБА
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Лейкерс в матче регулярного чемпионата обыграли Сан-Антонио (121:107), а ЛеБрон Джеймс за 35 минут набрал 26 очков и отдал 8 результативных передач.

Джеймс в 1000-м матче подряд набрал как минимум 10 очков. Это самая продолжительная серия в истории НБА. Следом за ЛеБроном располагаются Майкл Джордан (866 матчей) и Карим Абдул-Джаббар (787).

ЛеБрон Джеймс в сезоне 2020-2021 в среднем за игру приносит Лейкерс по 23,4 очка, 7,0 подбора и 6,8 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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