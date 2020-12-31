Киев-Баскет разорвал контракт с легионером

Киев-Баскет официально подтвердил о разрыве контракта с тяжелым форвардом из Эстонии Иво Таммом. Сотрудничество между сторонами завершено по обоюдному согласию.

Тамм в сезоне 2020-2021 в рамках Суперлиги отыграл 5 матчей. В среднем за игру эстонец набирал по 1,8 очка и 0,2 подбора.

Свой лучший матч в Украине Тамм провел против Черкасских Мавп, когда за 6 минут набрал 4 очка.

Киев-Баскет с показателем 13-0 единолично лидирует в турнирной таблице Суперлиги.