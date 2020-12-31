Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киев-Баскет разорвал контракт с легионером
Не оправдал ожиданий
Киев-Баскет официально подтвердил о разрыве контракта с тяжелым форвардом из Эстонии Иво Таммом. Сотрудничество между сторонами завершено по обоюдному согласию.
Тамм в сезоне 2020-2021 в рамках Суперлиги отыграл 5 матчей. В среднем за игру эстонец набирал по 1,8 очка и 0,2 подбора.
Свой лучший матч в Украине Тамм провел против Черкасских Мавп, когда за 6 минут набрал 4 очка.
Киев-Баскет с показателем 13-0 единолично лидирует в турнирной таблице Суперлиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ливерпуль нашел центрбека, Барса не отпустит Пуча. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Удар Малиновского попал в подборку лучших голов Серии А в декабре. ВИДЕО
- Зимняя рыбалка. Над Миколенко и еще двумя динамовцами пошутили опытные рыбаки
- Данк центрового Миннесоты – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...