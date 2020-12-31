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Пустовой набрал 10 очков в матче Евролиги

Баскетбол
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Но его команде это не помогло

Пустовой набрал 10 очков в матче Евролиги
Новина українською

Барселона в выездном матче Евролиги проиграла Баварии (77:90).

Артем Пустовой вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 13 минут. За это время украинец набрал 10 очков (5 из 6 с игры) и совершил 4 персональных замечания.

Барселона потерпела в Евролиге третье поражение подряд, но с показателем 11-6 сохранила третье место в таблице регулярного чемпионата.

Артем Пустовой в сезоне 2020-2021 отыграл в Евролиге 9 матчей. В среднем за игру украинец приносит своей команде по 5,2 очка.

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В статье: баскетбольная Евролига Артем Пустовой БК Барселона
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