Пустовой набрал 10 очков в матче Евролиги

Барселона в выездном матче Евролиги проиграла Баварии (77:90).

Артем Пустовой вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 13 минут. За это время украинец набрал 10 очков (5 из 6 с игры) и совершил 4 персональных замечания.

Барселона потерпела в Евролиге третье поражение подряд, но с показателем 11-6 сохранила третье место в таблице регулярного чемпионата.

Артем Пустовой в сезоне 2020-2021 отыграл в Евролиге 9 матчей. В среднем за игру украинец приносит своей команде по 5,2 очка.