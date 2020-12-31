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ЛеБрону Джеймсу – 36. Лучшие данки легенды НБА. ВИДЕО
Четырехкратный чемпион НБА вот уже 17 лет остается самым зрелищным баскетболистом мира
YouTube-канал НБА в честь дня рождения ЛеБрона Джеймса представил лучшие данки американца с момента его дебюта в лиге в 2003 году.
Джеймс четырежды выигрывал титул – дважды с Майами и по разу с Кливлендом и Лейкерс.
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