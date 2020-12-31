ЛеБрону Джеймсу – 36. Лучшие данки легенды НБА. ВИДЕО

YouTube-канал НБА в честь дня рождения ЛеБрона Джеймса представил лучшие данки американца с момента его дебюта в лиге в 2003 году.

Джеймс четырежды выигрывал титул – дважды с Майами и по разу с Кливлендом и Лейкерс.