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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Финикс обыграл Юту, успехи Филадельфии и Хьюстона

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Финикс обыграл Юту, успехи Филадельфии и Хьюстона
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Индиана – Кливленд 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31)

Вашингтон – Чикаго 130:133 (41:35, 27:36, 32:36, 30:26)

Орландо – Филадельфия 92:116 (22:38, 18:37, 29:23, 23:18)

Хьюстон – Сакраменто 122:119 (32:33, 31:26, 24:27, 35:33)

Оклахома – Нью-Орлеан 80:113 (28:32, 19:26, 26:27, 7:28)

Юта – Финикс 95:106 (22:21, 18:32, 30:30, 25:23)

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В статье: НБА Финикс Санз Хьюстон Рокетс
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