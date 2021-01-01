Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Финикс обыграл Юту, успехи Филадельфии и Хьюстона
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Индиана – Кливленд 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31)
Вашингтон – Чикаго 130:133 (41:35, 27:36, 32:36, 30:26)
Орландо – Филадельфия 92:116 (22:38, 18:37, 29:23, 23:18)
Хьюстон – Сакраменто 122:119 (32:33, 31:26, 24:27, 35:33)
Оклахома – Нью-Орлеан 80:113 (28:32, 19:26, 26:27, 7:28)
Юта – Финикс 95:106 (22:21, 18:32, 30:30, 25:23)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шальке выложит более 2 млн евро. Известны условия аренды Колашинаца из Арсенала
- Сделка по переходу Абады в Динамо застряла из-за пунктов о дисциплине
- Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: Анонс и прогноз матча АПЛ
- Сумасшедший данк ДеРозана – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...