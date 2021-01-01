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Джетер официально стал игроком БК Днепр
Звездный новичок в лагере действующего чемпиона
Президент БК Днепр Валерий Кондратьев в Facebook подтвердил заключение контракта с натурализованным американским разыгрывающим Пухом Джетером.
Джетер именно в Украине в сезоне 2007-2008 начинал профессиональную карьеру в составе БК Киев. Позже американец пробился в НБА и отыграл 62 матча в Сакраменто (4,1 очка и 2,6 передачи в среднем за игру).
Днепр хотел заполучить Джетера еще осенью, однако окончательно договориться о сотрудничестве клубу удалось только сейчас. К команде Дениса Журавлева американец с опытом выступлений в НБА присоединиться в начале 2021 года.
Пух Джетер является знаковым игроком для сборной Украины. С экс-разыгрывающим Сакраменто «сине-желтые» в 2013 году заняли шестое место на Евробаскете-2013 и впервые квалифицировались на чемпионат мира. На мировом форуме в Испании Джетер в среднем за игру набирал по 15,4 очка и стал самым результативным игроком в команде Майка Фрателло.
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