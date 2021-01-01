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Шикарный аллей-уп от Вашингтона - момент дня в НБА. ВИДЕО
Лучшие моменты дня в главной баскетбольной лиге мира
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов пятницы.
На первой позиции оказалась эффектная комбинация от Вашингтона при участии Рассела Уэстбрука и Томаса Брайанта.
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