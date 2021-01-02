Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Даллас переиграли Майами, Сан-Антонио уступили Лейкерс
Результаты тура НБА
В ночь с 1 на 2 января 2021 состоялся очередной тур розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию результаты матчей:
"Даллас" - "Майами"
93 - 83 (20-16; 26-15; 27-22; 20-30)
"Детройт" - "Бостон"
96 - 93 (27-12; 28-28; 24-33; 17-20)
"Шарлотт" - "Мемфис"
93 - 108 (19-23; 28-30; 20-30; 26-25)
"Бруклин" - "Атланта"
96 - 114 (23-29; 29-32; 21-28; 23-25)
"Милуоки" - "Чикаго"
126 - 96 (27-21; 35-19; 34-35; 30-21)
"Миннесота" - "Вашингтон"
109 - 130 (25-37; 32-23; 14-40; 38-30)
"Сан-Антонио" - "Лейкерс"
103 - 109 (31-25; 26-33; 28-33; 18-28)
"Денвер" - "Финикс"
103 - 106 (32-34; 17-26; 29-27; 25-19)
"Юта" - "Клипперс"
106 - 100 (31-19; 20-23; 33-23; 22-35)
"Голден-Стейт" - "Портленд"
98 - 123 (21-36; 34-31; 25-31; 18-25)
Популярное сейчас
- Месси возобновил тренировки в общей группе Барселоны
- Новый клуб Демченко, кризисное решение Реала, победа МЮ. Главные новости за 1 января
- Коутиньо завтра перенесет операцию на колене
- Мотивация по-итальянски: тренер баскетбольной команды побил игрока во время матча
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО