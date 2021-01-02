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НБА. Даллас переиграли Майами, Сан-Антонио уступили Лейкерс

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Даллас переиграли Майами, Сан-Антонио уступили Лейкерс
UA-Футбол
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В ночь с 1 на 2 января 2021 состоялся очередной тур розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию результаты матчей:

"Даллас" - "Майами"

93 - 83 (20-16; 26-15; 27-22; 20-30)

"Детройт" - "Бостон"

96 - 93 (27-12; 28-28; 24-33; 17-20)

"Шарлотт" - "Мемфис"

93 - 108 (19-23; 28-30; 20-30; 26-25)

"Бруклин" - "Атланта"

96 - 114 (23-29; 29-32; 21-28; 23-25)

"Милуоки" - "Чикаго"

126 - 96 (27-21; 35-19; 34-35; 30-21)

"Миннесота" - "Вашингтон"

109 - 130 (25-37; 32-23; 14-40; 38-30)

"Сан-Антонио" - "Лейкерс"

103 - 109 (31-25; 26-33; 28-33; 18-28)

"Денвер" - "Финикс"

103 - 106 (32-34; 17-26; 29-27; 25-19)

"Юта" - "Клипперс"

106 - 100 (31-19; 20-23; 33-23; 22-35)

"Голден-Стейт" - "Портленд"

98 - 123 (21-36; 34-31; 25-31; 18-25)

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В статье: НБА
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