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НБА. Хьюстон побеждает Сакраменто, Индиана уступает Нью-Йорку
Результаты тура НБА
В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Хьюстон" - "Сакраменто"
102 - 94 (36-36; 28-28; 19-17; 19-13)
"Индиана" - "Нью-Йорк"
102 - 106 (28-26; 23-24; 31-32; 20-24)
"Орландо" - "Оклахома-Сити"
99 - 108 (33-28; 18-24; 31-32; 17-24)
"Филадельфия" - "Шарлотт"
127 - 112 (39-24; 34-34; 31-31; 23-22)
"Атланта" - "Квивленд"
91 - 96 (35-25; 21-19; 18-26; 17-26)
"Нью-Орлеан" - "Торонто"
120 - 116 (32-26; 23-34; 32-22; 33-34)
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