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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Хьюстон побеждает Сакраменто, Индиана уступает Нью-Йорку

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Хьюстон побеждает Сакраменто, Индиана уступает Нью-Йорку
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В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Хьюстон" - "Сакраменто"

102 - 94 (36-36; 28-28; 19-17; 19-13)

"Индиана" - "Нью-Йорк"

102 - 106 (28-26; 23-24; 31-32; 20-24)

"Орландо" - "Оклахома-Сити"

99 - 108 (33-28; 18-24; 31-32; 17-24)

"Филадельфия" - "Шарлотт"

127 - 112 (39-24; 34-34; 31-31; 23-22)

"Атланта" - "Квивленд"

91 - 96 (35-25; 21-19; 18-26; 17-26)

"Нью-Орлеан" - "Торонто"

120 - 116 (32-26; 23-34; 32-22; 33-34)

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В статье: НБА
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