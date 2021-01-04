Михайлюк набрал 15 очков в поражении от Бостона

Детройт на домашней арене не смог повторно обыграть Бостон (120:122), но для Святослава Михайлюка этот матч сложился успешно.

Главный тренер Пистонс Дуэйн Кейси выпустил украинца на площадку только после большого перерыва, когда стало известно, что Джош Джексон из-за травмы не сможет продолжить матч.

Михайлюк великолепно воспользовался своим шансом - за 15 минут Святослав набрал рекордные в сезоне 15 очков (5 из 8 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), собрал 2 подбора, отдал 1 результативную передачу и завершил матч с показателем полезности "+4".

Детройт – Бостон 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)