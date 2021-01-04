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Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Лейкерс дожали Мемфис, Финикс проиграл Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс дожали Мемфис, Финикс проиграл Клипперс
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Мемфис – Лейкерс 94:108 (36:25, 18:31, 21:21, 19:31)

Бруклин – Вашингтон 122:123 (28:29, 43:41, 22:24, 29:29)

Сан-Антонио – Юта 109:130 (23:33, 28:32, 25:33, 33:32)

Миннесота – Денвер 109:124 (28:29, 20:26, 36:28, 25:41)

Финикс – Клипперс 107:112 (24:37, 20:27, 37:24, 26:24)

Чикаго – Даллас 118:108 (31:31, 28:29, 27:21, 32:27)

Голден Стэйт – Портленд 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39)

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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