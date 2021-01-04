  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Карри отгрузил 62 очка в кольцо Портленда и побил личный рекорд результативности
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карри отгрузил 62 очка в кольцо Портленда и побил личный рекорд результативности

Баскетбол
(1 голосов)

Двукратный MVP в огне

Карри отгрузил 62 очка в кольцо Портленда и побил личный рекорд результативности
Новина українською

Голден Стэйт в матче регулярного чемпионата обыграл Портленд (137:122), а главным действующим лицом на площадке стал разыгрывающий Воинов Стефен Карри, который завершил игру с 62 очками (18 из 31 с игры, 18 из 19 с линии штрафных) и обновил личный рекорд результативности.

Карри в рейтинге самых результативных баскетболистов современности в одном матче поравнялся с форвардом Портленда Кармело Энтони. Впереди этой пары только защитник Финикса Девин Букер, который в 2017 году в матче с Бостоном набрал 70 очков.

Что касается других звезд НБА, то у ЛеБрона Джеймса, Джеймса Хардена и Дамьена Лилларда карьерный рекорд результативности в одной игре составляет 61 очко, а Кемба Уокер и Клэй Томпсон в свои лучшие дни набирали по 60 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...