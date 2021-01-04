Карри отгрузил 62 очка в кольцо Портленда и побил личный рекорд результативности

Голден Стэйт в матче регулярного чемпионата обыграл Портленд (137:122), а главным действующим лицом на площадке стал разыгрывающий Воинов Стефен Карри, который завершил игру с 62 очками (18 из 31 с игры, 18 из 19 с линии штрафных) и обновил личный рекорд результативности.

Карри в рейтинге самых результативных баскетболистов современности в одном матче поравнялся с форвардом Портленда Кармело Энтони. Впереди этой пары только защитник Финикса Девин Букер, который в 2017 году в матче с Бостоном набрал 70 очков.

Что касается других звезд НБА, то у ЛеБрона Джеймса, Джеймса Хардена и Дамьена Лилларда карьерный рекорд результативности в одной игре составляет 61 очко, а Кемба Уокер и Клэй Томпсон в свои лучшие дни набирали по 60 баллов.