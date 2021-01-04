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Эффектный путбэк-данк форварда Миннесоты - момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты игрового дня
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов воскресенья.
На первой позиции оказался данк форварда Миннесоты Джарретта Калвера, который зрелищно добавил мяч в кольцо после промаха одноклубника.
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