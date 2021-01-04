Михайлюк: Меня волнуют только победы команды

Защитник Детройта Святослав Михайлюк в домашнем матче против Бостона (120:122) за 14 минут набрал рекордные в сезоне 15 очков.

"Всегда нужно быть готовым к игре. Никогда не знаешь, что произойдет во время сезона или матча. Нужно работать каждый день, готовить себя физически и ментально.

У меня 8 попаданий из-за дуги в последних трех матчах и улучшение по сравнению со стартовыми играми? Меня не заботит реализация трехочковых.

Меня волнуют только победы команды. Выиграть не удалось, но сегодня я старался играть жестко, выполнял указания тренера. Сегодня сделали шаг вперед в нападении.

Сегодня вся команда выложилась на площадке. Мы не сдались, когда проигрывали 8 очков за 4 минуты до конца матча. У Бостона залетел тяжелый бросок. Мы бились и отдали все силы на площадке, но результат получился такой, как он есть", - сказал Михайлюк после матча.

Святослав Михайлюк в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 8,2 очка и 1,8 подбора.