Тренер Детройта: Михайлюк разогнал нашу атаку

Накануне защитник Детройта Святослав Михайлюк в матче с Бостоном (120:122) за 14 минут набрал 15 очков, обновив личный рекорд результативности в сезоне 2020-2021.

Главный тренер Пистонс Дуэйн Кейси после матча похвалил украинского легионера.

"Святослав Михайлюк вышел и разогнал нашу атаку, мы начали попадать. В некоторых моментах приняли неправильные решения в нападении, но все-таки проблемы в защите обусловили такой результат. Неудачно отзащищались в паре владений, заняли неправильную позицию на подборе. Могли забирать мяч, но сами упускали его. Можно стать лучше в этом плане.

Я доволен нашими атакующими результатами и вижу некоторые аспекты, за счет которых мы способны прибваить в обороне. Травма голеностпоа у Джоша Джексона? Без Джоша нам непросто. Все знают, что он дает команде. Но, слава богу, Святослав Михайлюк вышел и сыграл хорошо", - сказал Кейси.

Детройт с показателем 1-5 занимает последнее место в Восточной конференции и имеет худший процент побед во всей лиге.