Зак Лавин близок к рекорду Майкла Джордана

Высокая результативность Зака Лавина помогла "Чикаго Буллз" обыграть в очередном матче НБА "Даллас Маверикс" (118:108). Защитник "быков" набрал 39 очков.

Это 18 игра Лавина, в которой он набирал 35 очков и более, что является самым высоким показателем среди всех игроков "Чикаго" со времён легендарного Майкла Джордана.

Самым результативным в составе "Далласа" стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 31 очко. У Джоша Ричардсона и Максимилиана Клебера – по 16. У "Чикаго" самым заметным на паркете был именно Лавин — 39 очков, 6 подборов и 5 передач. Ещё 23 в свой актив записал Коби Уайт. Стоит отметить, что "Маверикс" проводили эту встречу без своего звёздного разыгрывающего Луки Дончича, травмировавшего ногу.